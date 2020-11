Συναγερμός στην Ουτρέχτη: Έφοδος της αστυνομίας στον σταθμό των τρένων για πιθανό περιστατικό τρομοκρατίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:20

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην Ουτρέχτη, της Ολλανδίας, όταν πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Στις 19:30 σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα, η αστυνομία μπήκε στον κεντρικό σταθμό, απέκλεισε τις αποβάθρες 5-7 και ερεύνησε υπόπτους για τρομοκρατία και την πιθανότητα χρήσης βόμβας.

Naar aanleiding van een verdachte situatie in een trein op #Utrecht #CS is het treinverkeer gestremd en het station ontruimd. De politie zoekt in de trein naar een persoon.