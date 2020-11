Σε έξι σημεία οι επιθέσεις στη Βιέννη: Ένας τρομοκράτης σκοτώθηκε - Για 8 νεκρούς μιλούν τα αυστριακά ΜΜΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:57

Πανικός στη Βιέννη, το βράδυ της Δευτέρας, όταν άγνωστοι δράστες εξαπέλυσαν επίθεση κατά τα φαινόμενα σε πολλαπλούς στόχους, στην εβραϊκή συνοικία στο κέντρο της πόλης. Πυροβολισμοί έπεσαν αρχικά κοντά σε εβραϊκή συναγωγή.

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Βιέννης σχολίασε ότι εκείνη την ώρα η συναγωγή ήταν κλειστή και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς κανείς δεν βρισκόταν μέσα.

Για τρομοκρατική επίθεση, μίλησε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF. Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί.

Η επίθεση, τόνισε ο υπουργός, φέρεται να διαπράχθηκε από πολλούς δράστες.

Παράλληλα, εκτός της συναγωγής στο Seitenstettengasse, πυροβολισμοί έχουν πέσει και στο Schwedenplatz. Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε πως παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη.

BREAKING: Mass shooting reported at a #Vienna synagogue—at least 1 dead & multiple injured. #Austria pic.twitter.com/2HgEuUJlpm

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυστριακά μέσα, η επίθεση έχει γίνει και σε άλλο εστιατόριο, καθώς και στο διαδίκτυο διακινούνται βίντεο με αίματα σε μαγαζί σε κοντινή περιοχή.

Επίσης γίνεται λόγος για κάποιου τύπου αναστάτωση στο ξενοδοχείο Χίλτον, στο κέντρο της Βιέννης.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι έχει σκοτωθεί ένα άτομο ενώ έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες. Παράλληλα αυστριακά ΜΜΕ, όπως το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, έκαναν λόγο για οκτώ νεκρούς.

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της πόλης. Οι επτά από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι ORF.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA, ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε δέκα ασθενοφόρα και άλλα πέντε ιατρικά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα Kronen Zeitung, ένας φρουρός αστυνομικός πυροβολήθηκε και η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας εκ των δραστών έχει συλληφθεί ενώ υπάρχουν φωτογραφίες με έναν ακόμα δράστη να έχει σκοτωθεί από πυρά της αστυνομίας.

Εκτός αυτών υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τέσσερις δράστες να έχουν παραδοθεί.

Παράλληλα, στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει βίντεο ενός εκ των δραστών:

#Terrorist attack in #Vienna

Video of terrorist running after the attack. Seven people reportedly killed pic.twitter.com/jSTCADr17r