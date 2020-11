Επίθεση στη Βιέννη: Για επτά νεκρούς μιλούν τα αυστριακά ΜΜΕ - Βίντεο των δραστών στη δημοσιότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:38

Πανικός στη Βιέννη, το βράδυ της Δευτέρας, όταν άγνωστοι δράστες εξαπέλυσαν επίθεση κατά τα φαινόμενα σε πολλαπλούς στόχους, στην εβραϊκή συνοικία στο κέντρο της πόλης. Πυροβολισμοί έπεσαν αρχικά κοντά σε εβραϊκή συναγωγή.

BREAKING: Mass shooting reported at a #Vienna synagogue—at least 1 dead & multiple injured. #Austria pic.twitter.com/2HgEuUJlpm

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυστριακά μέσα, η επίθεση έχει γίνει και σε εστιατόριο, καθώς και στο διαδίκτυο διακινούνται βίντεο με αίματα σε μαγαζί σε κοντινή περιοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι έχει σκοτωθεί ένα άτομο ενώ έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες. Παράλληλα αυστριακά ΜΜΕ έκαναν λόγο για επτά νεκρούς.

Schüsse am #Schwedenplatz. An alle Wiener, umgeht diesen Ort und bringt euch in Sicherheit. pic.twitter.com/jfHpx0DDUV