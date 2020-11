Καναδάς: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 5 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Κεμπέκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:30

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κεμπέκ, σύμφωνα με τον Radio-Canada, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος cbc.ca, προσθέτοντας ότι μετά την επίθεση η καναδική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στην πόλη αυτή του Καναδά.

Σύμφωνα με τον καναδικό ιστότοπο, η αστυνομία ανακοίνωσε αργά χθες Σάββατο το βράδυ ότι αναζητούσε έναν άνδρα που φορούσε μεσαιωνική στολή και ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, ο οποίος προκάλεσε "πολλά θύματα". Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στην Εθνοσυνέλευση και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

#VIDEO: At least 5 hospitalized after man dressed in "medieval clothing” goes on stabbing spree in #QuebecCity, #Canada.

