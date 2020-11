Καναδάς: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Κεμπέκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:28

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν από την επίθεση ενός νεαρού, ο οποίος συνελήφθη, με ξίφος κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στο Κεμπέκ, στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της πόλης.

Η επίθεση αυτή έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην παλιά πόλη του Κεμπέκ και ο ύποπτος "ένας άνδρας ηλικίας γύρω στα 25", οπλισμένος με ξίφος και ντυμένος με "μεσαιωνική" στολή, συνελήφθη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Πόλης του Κεμπέκ Ετιέν Ντουαγιόν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

#VIDEO: At least 5 hospitalized after man dressed in "medieval clothing” goes on stabbing spree in #QuebecCity, #Canada.

Vieux-Québec#QUÉBEC #Frontenac pic.twitter.com/muQSgfgnf4