Σαρλ Μισέλ: Καταδικάζουμε τη φρικτή πράξη στη Λυόν

Με μήνυμα του στο Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδίκασε την επίθεση στη Λυόν.

"Καταδικάζουμε αυτήν τη νέα φρικτή πράξη στη Λυόν. Οι σκέψεις μας είναι με τον ιερέα που βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου.

Στην Ευρώπη, η ελευθερία της σκέψης είναι εγγυημένη για όλους και πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η βία είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα”, αναφέρει στο μήνυμα του Σαρλ Μισέλ.

Nous condamnons ce nouvel acte abominable à #Lyon



Toutes nos pensées pour le prêtre qui est entre la vie et la mort



En Europe la liberté de conscience est garantie pour tous et doit être respectée, la violence est intolérable et condamnable #democratie #France @EmmanuelMacron