ΗΠΑ - Fancy Bear: Η ομάδα των ρώσων χάκερς επιτίθεται και στην προεκλογική εκστρατεία του 2020

Η ομάδα ρώσων χάκερς "Fancy Bear", που κατηγορείται για ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ, έβαλε στον στόχο διευθύνσεις email του Δημοκρατικού Κόμματος στην Καλιφόρνια και την Ιντιάνα, καθώς και οργανισμούς στην Ουάσινγκτον και την Νέα Υόρκη.

Πολλές από τις απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων αυτές εντοπίσθηκαν από την Microsoft Corp κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η δραστηριότητα των χάκερς δίνει μία εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στοχοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πορεία προς τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι στόχοι που εντοπίσθηκαν από το πρακτορείο Reuters, στους οποίους περιλαμβάνεται το Center for American Progress, το Council on Foreign Relations και το Carnegie Endowment for International Peace με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσαν ότι δεν έχουν στοιχεία για "επιτυχείς" απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων εναντίον τους.

Η ομάδα Fancy Bear ελέγχεται από την ρωσική στρατιωτική υπηρεσία Πληροφοριών και ήταν υπεύθυνη για το χακάρισμα των λογαριασμών email του επιτελείου της Χίλαρι Κλίντον πριν από τις εκλογές του 2016, σύμφωνα με την αναφορά του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που συντάχθηκε το 2018.

Τα στοιχεία για την δραστηριότητα της ομάδας Fancy Bear ακολούθησαν την ανακοίνωση της Microsoft τον περασμένο μήνα ( https://www.reuters.com/article/us-usa-election-cyber-microsoft/microsoft-foreign-hackers-are-targeting-biden-and-trump-camps-idUSKBN26136Z), ότι η ομάδα έκανε απόπειρες πειρατείας εναντίον περισσότερων των 200 οργανισμών, πολλοί από τους οποίους συνδέονται με τις εκλογές του 2020, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Microsoft κατόρθωσε να συνδέσει την φετινή εκστρατεία κυβερνοκατασκοπείας με τους ρώσους χάκερς μέσω ενός σφάλματος προγραμματισμού που επέτρεψε στην εταιρεία να εντοπίσει ένα αποκλειστικό της ομάδας Fancy Bear μοτίβο επίθεσης.

Η Microsoft αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα της έρευνας του Reuters.

Το αποτέλεσμα των επιχειρήσεων κυβερνοκατασκοπείας δεν έχει αποτιμηθεί από το Reuters. Το Γραφείο του Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι ρωσικές επιθέσεις αποπειρώνται να υπονομεύσουν την προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν (https://www.reuters.com/article/us-usa-election-interference/u-s-counterspy-chief-warns-russia-china-iran-trying-to-meddle-in-2020-election-idUSKCN253304).

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος Κρις Μίγκερ δήλωσε ότι "προκαλεί έκπληξη" το γεγονός ότι ξένοι παράγοντες αποπειρώνται να αναμειχθούν στις εκλογές.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι δεν αναμειγνύεται στις αμερικανικές εσωτερικές υποθέσεις και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την ομάδα Fancy Bear, χαρακτηρίζοντας "fake news" τις κατηγορίες.

Το προεκλογικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του απευθύνθηκαν.

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, μία ειδική στην κυβερνοπειρατεία μονάδα της Microsoft και πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας ειδοποίησαν πολλούς από τους στόχους των δραστηριοτήτων της Fancy Bear, σύμφωνα με έξι πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Η έρευνα του Reuters βρήκε ότι ένας από τους στόχους αυτούς ήταν η εταιρεία lobbying SKDKnickerbocker, που σχετίζεται με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν.

Οι απόπειρες κατά του Δημοκρατικού Κόμματος στην Καλιφόρνια και την Ιντιάνα - απόπειρες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τέσσερα πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος - υποδηλώνουν ότι οι Ρώσοι απλώνουν τα δίχτυα τους, σύμφωνα με τον Ντον Σμιθ, της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Secureworks.

Το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιντιάνα ανακοίνωσε ότι "δεν γνωρίζει οτιδήποτε για επιτυχείς διεισδύσεις", ενώ ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Καλιφόρνια, ο Ράστι Χικς, παραδέχθηκε ότι το σύστημα δέχθηκε επίθεση, αλλά απέφυγε να κατονομάσει την ομάδα Fancy Bear. "Η απόπειρα της ξένης οντότητας υπήρξε ανεπιτυχής", αρκέστηκε να πει.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η ομάδα Fancy Bear στοχοποίησε επίσης think tanks και οργανισμούς εξωτερικής πολιτικής με επιρροή στην Ουάσινγκτον, από τους οποίους κατά το παρελθόν έχει προέλθει προσωπικό που στελεχώνει προεδρικές υπηρεσίες.

Ανάμεσά τους, το Center for American Progress (CAP) το οποίο ιδρύθηκε από τον Τζον Ποντέστα και βρισκόταν στο επίκεντρο επιχείρησης κυβερνοπειρατείας ρώσων χάκερς το 2016, σύμφωνα με πρόσωπο με άμεση γνώση του περιστατικού. Εκπρόσωπος του CAP δήλωσε ότι δεν σημειώθηκε επιτυχής εισβολή και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της κατάστασης, το Open Society Foundations, ένας από τους οργανισμούς το περιεχόμενο της αλληλογραφίας του οποίου διέρρευσε έπειτα από επιχείρηση της ομάδας Fancy Bear, έγινε και πάλι φέτος στόχος του Κρεμλίνου. Ο ιδρυτής του, ο Τζορτζ Σόρος, αποτελεί συστηματικά στόχο της ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης αλλά και είναι πρωταγωνιστής εγχώριων θεωριών συνομωσίας.

Σε ανακοίνωση η Open Society δηλώνει ότι είναι προφανές ότι οι εντάσεις είναι εξαιρετικά υψηλές στην πορεία προς τις εκλογές. "Λαμβάνουμε σειρά μέτρων για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του προσωπικού μας".

Αλλοι στόχοι της Fancy Bear το 2020, το Council on Foreign Relations (CFR) με έδρα την Νέα Υόρκη, το Carnegie Endowment της Ουάσινγκτον, το Center for Strategic and International Studies (CSIS). Ολοι αυτοί οι οργανισμοί έλαβαν ειδοποίηση από την Microsoft, σύμφωνα με πληροφορίες.

Εκπρόσωπος του CSIS αρνήθηκε να σχολιάσει τα στοιχεία για την εκστρατεία των χάκερς. Εκπρόσωπος του Carnegie επιβεβαίωσε την στοχοποίηση, αλλά αρνήθηκε να δώσει άλλα στοιχεία. Εκπρόσωπος του Council on Foreign Relations δήλωσε ότι δεν σημειώθηκε επιτυχής εισβολή.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ