Ισχυρή καταδίκη των Ευρωπαίων ηγετών για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδίκασαν τις επιθέσεις στη Γαλλία με κοινή δήλωσή τους, τονίζοντας ότι "στεκόμαστε ενωμένοι και σταθεροί στην αλληλεγγύη μας προς τη Γαλλία, τον γαλλικό λαό και την κυβέρνηση της Γαλλίας - στον κοινό και συνεχή αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού".

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

"Εμείς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, είμαστε σοκαρισμένοι και θλιμμένοι για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία.

Καταδικάζουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο αυτές τις επιθέσεις που αντιπροσωπεύουν επιθέσεις στις κοινές μας αξίες.

Στεκόμαστε ενωμένοι και σταθεροί στην αλληλεγγύη μας προς τη Γαλλία, τον γαλλικό λαό και την κυβέρνηση της Γαλλίας - στον κοινό και συνεχή αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Καλούμε τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο να εργαστούν για τον διάλογο και την κατανόηση μεταξύ κοινοτήτων και θρησκειών και όχι για το διχασμό".

Joint statement by the members of the European Council on the terrorist attacks in France: https://t.co/8cmGLbGkgd#EUCO #Nice pic.twitter.com/l5hXXEY0DL