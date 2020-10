Ένταση σε Τορίνο και Μιλάνο σε διαδηλώσεις κατά των περιορισμών λόγω κορονοϊού

Ένταση σημειώθηκε απόψε στο Τορίνο και στο Μιλάνο, κατά την διάρκεια διαδηλώσεων κατά των περιορισμών που αποφάσισε η κυβέρνηση Κόντε, με στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας κορονοϊού.

Στο Τορίνο, μέρος των διαδηλωτών πέταξε μπουκάλια και καπνογόνα προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι αστυνομικοί. Στην συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να τους απωθούν. Μερικές δεκάδες διαδηλωτές πέταξαν στον αέρα και ηλεκτρικά πατίνια, ενώ προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο των συγκρούσεων. Έως τώρα, πραγματοποιήθηκαν πέντε προσαγωγές.

🔴🇮🇹 IN PROGRESS - Demonstration in the streets of #Milan . Protests are still going on across the country tonight.#COVID__19#manifestazione#reconfinement#Italie



pic.twitter.com/9j9COgmnP3