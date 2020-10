NASA: Επιβεβαίωσε την ύπαρξη νερού στη Σελήνη

Η NASA ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάφερε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη νερού στην πλευρά της Σελήνης που βλέπει ο Ήλιος για πρώτη φορά. Η ανακάλυψη έγινε χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο εναέριο παρατηρητήριο στον κόσμο, το "SOFIA Telescope".

Την ανακοίνωση έκανε ο διοικητής της NASA, Jim Bridenstine, στο λογαριασμό του στο Twitter.

"Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε [το νερό], αλλά το να μάθουμε περισσότερα για το νερό στη Σελήνη αποτελεί 'κλειδί' για τα εξερευνητικά μας σχέδια 'Artemis'", πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος "Artemis" η NASA σχεδιάζει να στείλει την πρώτη γυναίκα και έναν άνδρα στη Σελήνη έως το 2024.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod