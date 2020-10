Νέα Navtex για το Oruc Reis έως 27 Οκτωβρίου

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας, καθώς αργά το βράδυ της Τετάρτης, εκδόθηκε νέα Navtex για τις επιχειρήσεις έρευνας του Oruc Reis, και των δύο πλοίων που το συνοδεύουν.

H νέα Navtex επεκτείνει έως τις 27 Οκτωβρίου τις έρευνες του τουρκικού ερευνητικού στην Ανατολική Μεσόγειο και κοντά στο Καστελόριζο.

Παράλληλα, η Άγκυρα εξέδωσε δύο ακόμη Navtex, εκ των οποίων η μία αφορά ασκήσεις του τουρκικού ναυτικού στο Αιγαίο και η δεύτερη την αποστρατιωτικοποίηση των Ψαρών, κατά παράβαση της συνθήκης της Λωζάννης.

TURNHOS N/W : 1314/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-10-2020 23:30)

TURNHOS N/W : 1314/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 212101Z OCT 20 TO 272059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 35 59.77 N - 029 22.80 E

2) 36 06.83 N - 029 22.67 E

3) 36 09.63 N - 029 17.23 E

4) 36 10.12 N - 029 15.42 E

5) 36 11.33 N - 029 13.83 E

6) 36 13.83 N - 029 11.02 E

7) 36 15.95 N - 029 06.37 E

8) 36 18.80 N - 029 02.52 E

9) 36 22.10 N - 028 59.27 E

10) 36 27.07 N - 028 59.65 E

11) 36 28.03 N - 028 57.43 E

12) 36 29.70 N - 028 55.17 E

13) 36 31.12 N - 028 54.38 E

14) 36 30.15 N - 028 51.07 E

15) 36 30.90 N - 028 47.40 E

16) 36 31.52 N - 028 46.43 E

17) 36 32.85 N - 028 44.87 E

18) 36 36.40 N - 028 41.23 E

19) 36 36.53 N - 028 37.43 E

20) 36 37.43 N - 028 34.03 E

21) 36 39.02 N - 028 31.97 E

22) 36 41.88 N - 028 28.77 E

23) 36 06.18 N - 028 28.78 E

24) 35 36.87 N - 028 28.82 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1316/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 21-10-2020 23:39)

TURNHOS N/W : 1316/20

AEGEAN SEA

1. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA02-616/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA02-616/20.

2. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS STILL VALID AND EFFECTIVE.

3. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

4. CANCEL THIS MESSAGE 221000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1315/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 21-10-2020 23:37)

TURNHOS N/W : 1315/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA29-225/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PSARA ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231000Z OCT 20.