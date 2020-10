SURE: Στα 30 δισ. ευρώ οι εκδόσεις κοινωνικών ομολόγων το 2020

Στα 30 δισεκ. ευρώ προβλέπεται κατ' αρχήν ότι θα ανέλθουν συνολικά εντός του 2020 οι εκδόσεις κοινωνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις οποίες θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης SURE. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε με σημερινή της ανακοίνωση πληροφορίες για την τεράστια ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη χθεσινή πρώτη έκδοση των κοινωνικών ομολόγων. Η ζήτηση ανήλθε σε 233 δισ. ευρώ για μία διπλή έκδοση ύψους 17 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντάς την κατά περισσότερο από 13 φορές. "Αυτό αποτελεί ένδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος της αγοράς και της εμπιστοσύνης προς την ΕΕ και στο πλαίσιο των κοινωνικών ομολόγων της ΕΕ για το SURE", σύμφωνα με την Κομισιόν. Η μία έκδοση, ύψους 10 δισ. ευρώ, αφορούσε 10ετή ομόλογα και η απόδοσή της (re - offer yield) καθορίστηκε στο -0,238%, ενώ η άλλη ήταν ύψους 7 δισ. ευρώ και αφορούσε 20ετή ομόλογα με απόδοση 0,131%.



Οι όροι με τους οποίους δανείζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετακυλίονται άμεσα στις χώρες της ΕΕ που παίρνουν τα δάνεια αυτά για να χρηματοδοτήσουν δαπάνες τους για στήριξη της απασχόλησης. Η Κομισιόν έχει ήδη προτείνει την κατανομή 87,8 δισ. ευρώ σε 17 χώρες της ΕΕ για το πρόγραμμα SURE, από τα οποία στην Ελλάδα αντιστοιχούν 2,7 δισ. ευρώ. "Η ΕΕ σχεδιάζει την έκδοση κοινωνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος SURE το 2020 και το 2021. Ο ακριβής χρόνος κάθε έκδοσης θα αποφασίζεται με βάση μία σειρά όρων, περιλαμβανομένων των συνθηκών στις αγορές, των ανταγωνιστικών προσφορών, της διάθεσης των επενδυτών, της έκβασης προηγούμενων εκδόσεων SURE και της ικανότητας απορρόφησης της αγοράς", σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ