Κλιμακώνει η Βρετανία για Brexit: "Τέλος" οι διαπραγματεύσεις με ΕΕ για εμπορική συμφωνία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.36

"Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις Βρετανίας - ΕΕ έχουν τελειώσει", τόνισε εκπρόσωπος του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου την Παρασκευή το απόγευμα, οδηγώντας τις δύο πλευρές στο χείλος της οριστικής ρήξης.

Η βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε, μέσω του αρχιδιαπραγματευτή της, λόρδου Ντέιβιντ Φροστ, τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία επί των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών, Μισέλ Μπαρνιέ, να μην μεταβεί τη Δευτέρα στο Λονδίνο, "εάν δεν έχει υπάρξει κάποια δομική αλλαγή στην προσέγγιση της Ένωσης".

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το δίκτυο Sky News, εκτιμώντας ότι πρόκειται για το σημείο καμπής στις διαπραγματεύσεις Λονδίνου - Βρυξελλών, το οποίο φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την "ασύντακτη" αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενιαία αγορά, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρει εξάλλου το BBC, σύμφωνα με την Ντάουνιγκ Στριτ, οι δύο πλευρές θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

BREAKING: The UK's chief negotiator David Frost has told EU's Michel Barnier not to come to London on Monday for more Brexit talks.@adamparsons has the latest.



More: https://t.co/A2sydE8tyf pic.twitter.com/VtnnpnIuAj