Brexit - Τζόνσον: Η ΕΕ δεν διαπραγματεύτηκε σοβαρά, βαδίζουμε προς no deal και εμπορική σχέση τύπου Αυστραλίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.12

Σε "μονοπάτι" εξόδου από την ενιαία αγορά, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ χωρίς συμφωνία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 εισέρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση δήλωση στην οποία προχώρησε λίγο μετά τις 2 μ.μ. ώρα Ελλάδος ο πρωθυπουργός του, Μπόρις Τζόνσον.

BREAKING: Boris Johnson says the U.K. is now preparing for a relationship with the EU "more like Australia's, based on simple principles of global free trade," as the bloc has "refused to negotiate seriously" in Brexit talks



More: https://t.co/ZnWkRnXtsu pic.twitter.com/xdacsr5uNO