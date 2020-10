ΗΠΑ: Προς συγχώνευση οι First Citizens – CIT, δημιουργείται η 19η μεγαλύτερη τράπεζα

Στη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους προχωρούν η First Citizens BancShares Inc. και η CIT Group Inc. στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών μεταξύ ίσων, όπως ανακοίνωσαν οι δύο τράπεζες σήμερα.

Η συγχώνευση θα οδηγήσει στη δημιουργία της 19ης μεγαλύτερης τράπεζας στις ΗΠΑ βάσει των περιουσιακών στοιχείων, όπως ανακοίνωσαν η First Citizens, μητρική της First-Citizens Bank & Trust Co. και η CIT, μητρική της CIT Bank N.A.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα υιοθετήσει το όνομα της First Citizens και το σύμβολο της στο χρηματιστήριο.

Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά πάνω από 50% μετά την πλήρη ενσωμάτωση από την εξοικονόμηση των δαπανών, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ότι για την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της First Citizens έφταναν τα 47,9 δισ. δολ. και της CIT τα 61,7 δισ. δολ.