ΕΕ για Brexit: Έτοιμοι για συμφωνία, όχι όμως με κάθε κόστος - "Απογοήτευση και έκπληξη" στο Λονδίνο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.02

Την υποστήριξη του συνόλου των 27 Ευρωπαίων ηγετών στον αρχιδιαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σημειώνοντας ότι η ΕΕ επιθυμεί συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών, αλλά "όχι με κάθε κόστος".

"Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να φθάσουμε σε συμφωνία, όχι όμως ανεξαρτήτως κόστους", τόνισε ο κ. Μισέλ, σε συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε στο διάλειμμα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των "27".

"Οποιαδήποτε συμφωνία για τη μελλοντική σχέση θα πρέπει να βασίζεται στην εντολή που έχουμε, ειδικά όσον αφορά τους κανόνες που αφορούν τον ανταγωνισμό, την αλιεία και την διακυβέρνηση. Σε αυτά τα ζητήματα, ανησυχούμε για την έλλειψη προόδου στο πεδίο της διαπραγμάτευσης. Είμαστε 100% ενωμένοι και υποστηρίζουμε τον αρχιδιαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Καλούμε το Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις", πρόσθεσε.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμειναν η Βρετανία να εφαρμόσει "πλήρως" τη συμφωνία που διέπει την αποχώρησή της από την ΕΕ την 31η του περασμένου Ιανουαρίου, χωρίς να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους, "τελεία και παύλα", δήλωσε ακόμη ο κ. Μισέλ.

"Όσον αφορά τη συμφωνία αποχώρησης και τα πρωτόκολλά της πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως, τελεία και παύλα", υπογράμμισε καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της Βρετανίας και της ΕΕ διεξάγονται με μεγάλη βραδύτητα. Οι Βρετανοί βουλευτές ενέκριναν στα τέλη Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον που αναθεωρεί μερικώς τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, από την πλευρά του, τόνισε ότι είναι έτοιμος για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας τις ερχόμενες εβδομάδες, ωστόσο πρόσθεσε ότι "υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει" για την επίτευξή της.

"Θέλουμε μια δίκαιη συμφωνία με το Η.Β., θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε, αλλά όχι με κάθε τίμημα. Η ΕΕ θα μείνει ήρεμη, ενωμένη και αποφασισμένη", υπογράμμισε.

Σημείωσε παράλληλα ότι οι κανόνες σχετικά με τον ισότιμο ανταγωνισμό (level playing field) αφορά την αποφυγή κάθε αθέμιτου προνομίου μεταξύ των επιχειρήσεων των χωρών της ΕΕ και εκείνων του Η.Β.

"Η εθνική κυριαρχία την οποία θα ανακτήσει πλήρως τον Ιανουάριο η Βρετανία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ντάμπινγκ έναντι των επιχειρήσεων με έδρα την ΕΕ", συνέχισε ο Γάλλος αρχιδιαπραγματευτής της Ένωσης στις διαπραγματεύσεις με το Λονδίνο.

Ο Βρετανός αρχιδιαπραγματευτής για το Brexit Ντέιβιντ Φροστ αντέδρασε στις θέσεις που εξέφρασε η Ένωση διά στόματος Μισέλ μέσω Twitter, εκφράζοντας την απογοήτευσή του και παραπέμποντας σε δηλώσεις τις οποίες πρόκειται να κάνει αύριο ο πρωθυπουργός του Η.Β. Μπόρις Τζόνσον.

"Απογοητευμένος από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις ΗΒ/ΕΕ. Έκπληκτος που η ΕΕ δεν δηλώνει πλέον δεσμευμένη σε εντατικές διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική εταιρική σχέση", έγραψε ο Βρετανός πολιτικός.

1/3 Disappointed by the #EUCO conclusions on UK/EU negotiations. Surprised EU is no longer committed to working "intensively" to reach a future partnership as agreed with @vonderleyen on 3 October.