Πομπέο: Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για κατάπαυση πυρός

Με ανάρτησή του, στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, τηρώντας στρατηγική ίσως αποστάσεων, κάλεσε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς μία εκεχειρεία.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους για κατάπαυση του πυρός, όπως έχουν συμφωνηθεί και να σταματήσουν να στοχεύουν μη στρατιωτικές περιοχές, όπως η Ganja και η Stepanakert. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και παραμένουμε δεσμευμένοι για μια ειρηνική διευθέτηση", έγραψε ο Πομπέο.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement.