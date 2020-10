Μπορέλ: "Λυπηρή" η κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία

"Λυπηρή" χαρακτήρισε την ανακοίνωση για νέα τουρκική NAVTEX "που επηρεάζει την Ελλάδα", ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τονίζοντας ότι αυτές οι ενέργειες "οδηγούν σε κλιμάκωση".

"Ακούσαμε από τον Έλληνα και τον Κύπριο συνάδελφο για τα τελευταία γεγονότα" ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ και υπογράμμισε ότι "το άνοιγμα των Βαρωσίων υπονομεύει την κοινή εμπιστοσύνη".

Παράλληλα, σημείωσε ότι "η Τουρκία δεν πρέπει να έχει αρνητική συμπεριφορά" η οποία δεν οδηγεί σε αποκλιμάκωση.

At #FAC we discussed today latest events in #Varosha and the most recent Navtex issued by Turkey. These developments will lead to new tensions instead of contributing to the de-escalation efforts that we were calling for at the last European Council pic.twitter.com/MOiLJ0c4MM