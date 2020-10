Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Καταρρίφθηκε αζέρικο μαχητικό SU-25 - Διαψεύδει το Αζερμπαϊτζάν

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας του Αρτσάχ, κατέρριψε ένα αζέρικο μαχητικό Sukhoi Su-25.

#Artsakh Defense Army Air Defense Units shot down a SU-25 attack jet in the north-eastern direction of #Artsakh. — Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) October 12, 2020

Όπως είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Shushan Stepanyan, τα εν λόγω μαχητικά του Αζερμπαϊτζάν, επιχειρούν με τη βοήθεια των F-16 της τουρκικής αεροπορίας που διεξάγει βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Καραμπάχ.

"Η αεροπορική δύναμη του Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιεί μαχητικά αεροσκάφη Su-25 κατά μήκος των συνόρων με την αεροπορική υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Οι αεροπορικές μονάδες του αμυντικού στρατού του Αρτσάχ κατέρριψαν ένα αεροσκάφος Su-25, στα βορειονατολικά της περιοχής", είπε.

The #Azerbaijani Air Force operates Su-25 fighter jets along the border with the air support of F-16 fighter jets of the Air Force of Turkey. Air Defense units of Defense Army of #Artsakh shot down one Su-25 attack aircraft in the north-eastern direction. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 12, 2020

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, διέψευσε την κατάρριψη αεροσκάφους του και τονίζει ότι συμμορφώνεται με τη συμφωνία εκεχειρίας. "Ο ισχυρισμός της Αρμενίας ότι κατέρριψε ένα ακόμη Su-25 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία του Αζερμπαϊτζάν είναι παραπληροφόρηση".

#disinformation#Armenian’s allegation on downing another #Su25 attack aircraft belonging to #Azerbaijan Air Force is #disinformation.

Azerbaijan adheres to the requirements of the HUM truce, therefore Azerbaijan AF's Combat aviation is not involved.#KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/e8X3aQ6ZvF — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 12, 2020

Πέτρος Κράνιας