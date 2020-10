Νέα πρόκληση από Τουρκία: Εξέδωσε αντι-NAVTEX στην ελληνική NAVTEX για ασκήσεις στη Χίο

Σε μια ακόμη προκλητική ενέργεια προχώρησε το Σάββατο η Τουρκία, που εν όψει των επικείμενων διερευνητικών επαφών επιμένει να προσπαθεί να βάλει και άλλα θέματα θέματα στο τραπέζι, πέρα από το θέμα των θαλάσσιων ζωνών, όπως την αποστρατικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, η Τουρκία εξέδωσε σήμερα μέσω του σταθμού της Σμύρνης νέα NAVTEX με την οποία θεωρεί ότι η ελληνική NAVTEX για ναυτικές ασκήσεις στη Χίο είναι άκυρη, τονίζοντας ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης της νήσου που προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης.

Εν τω μεταξύ, μόλις χθες Παρασκευή, η Άγκυρα είχε εκδώσει αντι-NAVTEX για τη Λέσβο, επικαλούμενη τους ίδιους λόγους.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία έχει επίσης εκδώσει NAVTEX για έρευνες νοτιοδυτικά της Κύπρου για το Μπαρμπαρός, με το τουρκικό σκάφος να παραμένει στην περιοχή για τουλάχιστον 1 μήνα.

Οι δύο τουρκικές NAVTEX για Χίο και Λέσβο.



TURNHOS N/W : 1260/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-10-2020 15:22)

TURNHOS N/W : 1260/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA20-217/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 162200Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1255/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 09-10-2020 14:37)

TURNHOS N/W : 1255/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA18-215/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LESBOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 131200Z OCT 20.