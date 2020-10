Η Βρετανία ανακαλεί προσωρινά την πρέσβειρά της στη Λευκορωσία

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομίνικ Ράαμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του ανακαλεί προσωρινά την πρέσβειρα της στη Λευκορωσία, Ζακλίν Πέρκινς, για διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάσταση στη χώρα.

"Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει την απόφαση της Λευκορωσίας να απελάσει Πολωνούς και Λιθουανούς διπλωμάτες", δήλωσε ο Ράαμπ μέσω ανάρτησης στο Twitter. "Σε αλληλεγγύη, ανακαλούμε προσωρινά την πρέσβειρά μας για διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία", πρόσθεσε.

🇬🇧 condemns Belarus’ decision to expel Polish & Lithuanian diplomats. Completely unjustified and will only isolate the Belarusian people. In solidarity, we are temporarily recalling our Ambassador for consultations on the situation in Belarus