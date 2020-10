Σε αυτοπεριορισμό ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ντ. Σασόλι έπειτα από επαφή με κρούσμα

Σε αυτοπεριορισμό βρίσκεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς συνεργάτης του βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

"Πρόσφατα είχα επαφή με μέλος του προσωπικού μου που σήμερα βρέθηκε θετικό στον κορονοΪό. Είμαι καλά και δεν έχω συμπτώματα. Σύμφωνα με τους κανόνες, θα είμαι σε αυτοπεριορισμό για την απαιτούμενη περίοδο για να κάνω τα απαραίτητα τεστ" έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter ο Νταβίντ Σασόλι.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks.