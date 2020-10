Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανυπομονεί για το επόμενο ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που πήρε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί για να λάβει θεραπεία για την Covid-19, δήλωσε σήμερα πως ανυπομονεί να συμμετάσχει σε μία ακόμη τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν.

"ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΑ!", έγραψε σε tweet ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

"Ανυπομονώ για το ντιμπέιτ το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου στο Μαϊάμι. Θα είναι φανταστικά", συμπλήρωσε.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!