Υποβαθμίζει και πάλι την επικινδυνότητα του κορονοϊού ο Τραμπ

Αψηφώντας τις επικρίσεις σε βάρος του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι Αμερικανοί μαθαίνουν να ζουν με τη νόσο Covid-19, ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, για να υποβληθεί σε περαιτέρω θεραπεία, αφού νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο έχοντας προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Ο Τραμπ, που επέστρεψε αργά χθες το βράδυ, έπειτα από νοσηλεία σχεδόν 4 ημερών στο Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ, στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, αναμένεται να λάβει την πέμπτη δόση του αντιικού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη, ενώ παίρνει και το στεροειδές δεξαμεθασόνη, που χρησιμοποιείται συνήθως σε σοβαρότερες περιπτώσεις ασθενών.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος σε τέσσερις εβδομάδες θα διεκδικήσει μία ακόμη θητεία στον προεδρικό θώκο με αντίπαλο τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, έχει επανειλημμένως υποβαθμίσει τη νόσο, που έχει σκοτώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο απολογισμό νεκρών από την πανδημία, με περισσότερους από 209.000 θανάτους.

"Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, μερικές φορές πάνω από 100.000, και παρά την ύπαρξη εμβολίου, πεθαίνουν από τη γρίπη. Θα κλείσουμε τη χώρα μας; Όχι, έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό, όπως ακριβώς μαθαίνουμε να ζούμε με την Covid, που είναι στους περισσότερους πληθυσμούς πολύ λιγότερο θανατηφόρα!!!", έγραψε σήμερα στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!