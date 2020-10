Βρετανία: Καλύτερα των προσδοκιών ο ΡΜΙ υπηρεσιών τον Σεπτέμβριο

Η βρετανική οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι αρχικά αναμενόταν τον προηγούμενο μήνα, παρά την αυστηριοποίηση των περιορισμών για το lockdown και το τέλος των προσωρινών επιδοτήσεων από την κυβέρνηση σε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια και μπαρ.

Ο PMI υπηρεσιών της IHS Markit επιβραδύνθηκε στις 56,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο από το υψηλό πενταετίες των 58,8 μονάδων τον Αύγουστο, αλλά η πτώση ήταν μικρότερη από την αρχική εκτίμηση για 55,1 μονάδες.

Ο σύνθετος PMI υποχώρησε στις 56,5 μονάδες από το υψηλό εξαετίας των 59,1 μονάδων τον Αύγουστο, σε μια μικρότερη πτώση από ό,τι αναμενόταν.

"Ο τομέας υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε ενθαρρυντική ανθεκτικότητα τον Σεπτέμβριο με την επιχειρηματική δραστηριότητα να συνεχίζει να αναπτύσσεται σταθερά παρά την απόσυρση του προγράμματος της κυβέρνησης "eat out to help out"", αναφέρει ο οικονομολόγος της IHS Markit, Chris Williamson.