Ντ. Τραμπ: Πάω καλά, νομίζω- ΑΓΑΠΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μέσω Twitter αργά χθες (τοπική ώρα) μετά την εισαγωγή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο αφού διαγνώστηκε με COVID-19, ότι πιστεύει πως τα πάει καλά.

"Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!", ανέφερε ο πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!