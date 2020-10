Ισραήλ: "Εργοστάσια" πυραύλων της Χεζμπολάχ στα προάστια της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε σήμερα σειρά από βίντεο σε μια προσπάθεια να αποδείξει την παρουσία στα προάστια της Βηρυτού εργοστασίων πυραύλων που ανήκουν, σύμφωνα με τον στρατό, στη Χεζμπολάχ, παρά τις διαψεύσεις του ισχυρού σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

What else is Hezbollah trying to hide in Beirut?



Shortly after we exposed a Hezbollah Precision Guided Missile manufacturing site in the Chouaifet neighborhood, we identified suspicious traffic leaving the location to another Hezbollah facility in Borj el-Brajneh: pic.twitter.com/GqW426904X — Israel Defense Forces (@IDF) October 2, 2020

Την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε το σιιτικό κίνημα ότι έχει ένα εργοστάσιο όπλων κοντά σε "αποθήκες" καυσίμων στη Βηρυτό, το οποίο μπορεί, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, να προκαλέσει μια "νέα τραγωδία" σε περίπτωση έκρηξης.

Στις 4 Αυγούστου, έκρηξη που προκλήθηκε από εκατοντάδες τόνους νιτρικού αμμωνίου, αποθηκευμένους εδώ και έξι χρόνια σε αποθήκη του λιμανιού της Βηρυτού, προκάλεσε τον θάνατο 190 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 6.500.

Turns out you need more than one hour to evacuate a Precision Guided Missile (PGM) manufacturing site, so Hezbollah hoped the reporters just wouldn't notice.

Well... we did.



Here’s what was hiding in plain sight: pic.twitter.com/8rPv0szslM — Israel Defense Forces (@IDF) October 2, 2020

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα κατηγόρησε τον Νετανιάχου, που είναι σε ανοικτό πόλεμο με τον Ιράν και τον σύμμαχό του, τον Λίβανο, ότι "επιδιώκει ως συνήθως να στρέψει τον λαό του Λιβάνου κατά της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ δεν αποθηκεύει "ρουκέτες στο λιμάνι της Βηρυτού ούτε κοντά σε πρατήρια καυσίμων", δήλωσε.

Δεκάδες δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου, μετέβησαν τότε στην εγκατάσταση που βρίσκεται σε μια γειτονιά της Τζναχ, στα προάστια της Βηρυτού κοντά σε κατοικίες και εμπορικά καταστήματα.

This is not the first time we've exposed Hezbollah's Precision Guided Missile (PGM) manufacturing sites in the heart of Beirut.



But the international community can help make this the last time.



It's time for the world to stand up against the use of human shields by Hezbollah. pic.twitter.com/P6UEDk0rHv — Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2020

"Είναι μια συνηθισμένη βιομηχανική εγκατάσταση", δήλωσε ο υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ 'Αφιφ, ο οποίος τους συνόδευε.

Σε αυτό τον μιντιακό πόλεμο που επιδίδονται το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός απάντησε απόψε με μια σειρά από βίντεο αναγνωρίζοντας μηχανήματα που υπήρχαν στα μέρη που βιντεοσκόπησαν οι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι εικόνες δείχνουν μια "μηχανή κοπής με λέιζερ" και έναν "υδραυλικό διαχωριστή", μια "μηχανή περιέλιξης" και μια "μηχανή κάμψης μετάλλων", εξοπλισμός που επιτρέπει σύμφωνα με τον στρατό την κατασκευή πυραύλων ακριβείας.

Οι μηχανές κοπής επιτρέπουν τη δημιουργία "κεφαλών" και "σταθεροποιητών" και οι άλλες δύο μηχανές επιτρέπουν τον σχηματισμό μεταλλικών κυλίνδρων που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση πυραύλων ακριβείας, ικανών να πλήττουν στρατηγικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός.

Εκτός από τη φερόμενη αυτή εγκατάσταση της Τζναχ, ο ισραηλινός στρατός βεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι έχει εντοπίσει εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων ακριβείας κάτω από ένα κτίριο στη συνοικία Λαϊλάκι και κάτω από ένα συγκρότημα κατοικιών στη Σουεϊφάτ, νοτίως της Βηρυτού.

"Είναι σαν ο χώρος στάθμευσης που έχουν αυτά τα κτίρια να είναι ένα εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων ακριβείας", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν απόψε, ο στρατός παρουσίασε αεροφωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις αυτές την επομένη της ανακοίνωσης του Νετανιάχου και έκανε λόγο για τις κινήσεις ενός φορτηγού μεταξύ του κτιρίου στη Σουεϊφάτ και μιας άλλης "εγκατάστασης της Χεζμπολάχ" στον τομέα Μπουρτζ αλ-Μπαράτζνεχ, υποδηλώνοντας ότι το υλικό είχε μεταφερθεί.

Παρά τις κατηγορίες αυτές και περιστατικά που σημειώθηκαν φέτος το καλοκαίρι κατά μήκος του χερσαίου συνόρου τους, ο Λίβανος και το Ισραήλ ανακοίνωσαν την Πέμπτη την επικείμενη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για τη διευθέτηση της διαφοράς τους για τα θαλάσσια σύνορά τους.

Η διαφορά μεταξύ των δύο γειτόνων που θεωρητικά είναι σε πόλεμο αφορά μια περιοχή 860 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία συνδέεται με έργα εξόρυξης υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο.