Το Ιράν κατέρριψε drone εντός του εναερίου χώρου του, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν (vid)

Η αεράμυνα του Ιράν κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος άγνωστης προέλευσης που εισήλθε στον εναέριο χώρο της ιρανικής επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, λίγα χιλιόμετρα νοτίως σημείου όπου διεξάγονται μάχες Αρμενίων και Αζέρων, στο νοτιότερο άκρο του μετώπου μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Armature video purportedly shows moment #Iran air defenses shoot down an "intruding drone" over northwestern province of East Azarbaijan. It's not immediately clear which country the downed UAE belongs to. Tensions are rising amid clashes between #Armenia& #Azerbaijan. #Karabakh pic.twitter.com/lmj2KLzkdu