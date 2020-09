Πομπέο: Στόχος η ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων

Με μήνυμα του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο επισημαίνει ότι επιστρέφει "και πάλι στο δρόμο με κατεύθυνση την Ευρώπη για την ενίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων και την σημασία της βιώσιμης περιφερειακής συνεργασίας".

"Πρώτη στάση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα", σημειώνει.

Back on the road and heading to Europe to reinforce our strong bilateral relationships and the importance of sustained regional cooperation. First stop: Thessaloniki, Greece. pic.twitter.com/eoIqdGmHso