Επικοινωνία Στολτενμπεργκ - Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο

Eπικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε πριν από λίγο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γενς Στόντενμπεργκ στο twitter συζήτησαν για "την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις εν εξελίξει προσπάθειες του ΝΑΤΟ για στρατιωτική αποσυμφόρηση για την αποφυγή περιστατικών και ατυχημάτων".

Ο γγ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προσέθεσε ότι "η Τουρκία και η Ελλάδα είναι πολύτιμοι σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι πλατφόρμα διαλόγου".

Spoke with President @RTErdogan about the situation in the #EastMed and the ongoing efforts @NATO for military de-confliction to avoid incidents & accidents. Both Turkey & Greece are valued Allies and #NATO is a platform for dialogue.