Ο Ερντογάν παραδίδει... μαθήματα δικαιοσύνης στον ΟΗΕ

Μαθήματα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να παραδώσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την 75η επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα ρεσιτάλ αμετροέπειας, κυνισμού και προκλητικότητας.

Σε ομιλία του σήμερα, όπως μεταδίδει το Anadolu, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η απληστία, ο εγωισμός, η μονοπώληση της εξουσίας αλλά και η επιθυμία να συνεχιστεί η αποικιοκρατία χρησιμοποιώντας νέους μεθόδους, είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στο να επικρατεί η δικαιοσύνη στο παγκόσμιο σύστημα.

"Η αποτυχία να επιτευχθεί σταθερότητα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ιδίως σε Συρία, Παλαιστίνη, Υεμένη και Αφγανιστάν είναι η απόδειξη. Παρά τα ιδανικά που έχουν διαμορφωθεί, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις, αλλού ούτε να τερματίσει αυτές που έχουν ήδη ξεκινήσει", δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι προκειμένου το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να ανακτήσει την ισχύ του, πρώτα το Συμβούλιο Ασφάλειας θα πρέπει να αναμορφωθεί. "Ένα Συμβούλιο με μία δομή που αφήνει την μοίρα 7 δισ. ανθρώπων στο έλεος πέντε χωρών δεν είναι δίκαιο και δεν είναι βιώσιμο".

"Μια αρχιτεκτονική του Συμβουλίου που είναι δημοκρατική, διαφανής, υπεύθυνη και αποτελεσματική και βασίζεται σε δίκαιη εκπροσώπηση έχει γίνει μια ανάγκη – για την ανθρωπότητα", δήλωσε.

Ανέφερε, επίσης ότι η δημιουργία ενός κέντρου των Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη, την εμπορική πρωτεύουσα της Τουρκίας και σταυροδρόμι των ηπείρων, επίσης θα στηρίξει την παγκόσμια ειρήνη και την προσπάθεια για σταθερότητα.

