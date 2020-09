Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP o Αντετοκούνμπο - Ποια διάκριση τον φέρνει παρέα με τον Τζόρνταν

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, γίνεται ο 3ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, που λαμβάνει το βραβείο του καλύτερου παίκτη, αλλά και του καλύτερου αμυντικού και μάλιστα στην ίδια σεζόν, μπαίνοντας στο μικρό κλαμπ με τα ιερά τέρατα της ιστορίας, Χακίμ Ολάζουον και Μάικλ Τζόρνταν.

Όπως αποκάλυψαν σε αναρτήσεις τους στο Twitter, και ο δημοσιογράφος του ESPN, Adrian Wojnarowski, αλλά και το ίδιο το κανάλι, ο "Greek Freak" θα λάβει το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ΝΒΑ.

Giannis Antetokounmpo has won his second straight MVP, sources tell @wojespn 🏆 pic.twitter.com/nWbO8aRVkg