Ακάρ: Η Ε.Ε. δεν έχει την αρμοδιότητα να βάζει κανόνες στην Αν. Μεσόγειο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και κατηγορώντας την Ελλάδα ότι καθυστερεί τις συνομιλίες, βάζοντας συνεχώς προϋποθέσεις.

Η Ε.Ε. δεν έχει την αρμοδιότητα να βάζει ή να αλλάζει τους κανόνες, ή να διαμορφώνει σύνορα, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας σχολιάζοντας το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως μεταδίδει το Anadolu.

