Τουρκία: Σε νέες υποβαθμίσεις προχωρά η Moody's, συνεχίζει τα χαμηλά η λίρα

Την πιστοληπτική αξιολόγηση οκτώ μεγάλων τουρκικών επιχειρήσεων υποβάθμισε η Moody's, διατηρώντας ταυτόχρονα το αρνητικό outlook, σε συνέχεια της πρόσφατης υποβάθμισης των τουρκικών κρατικών ομολόγων σε B2 από B1.

Στην ανάλυση του ο οίκος σημειώνει ότι οι περισσότερες εταιρείες συνεχίζουν να έχουν συνετές χρηματοοικονομικές πολιτικές, επαρκή ρευστότητα, μέτρια μόχλευση και ισχυρά επιχειρηματικά προφίλ τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποστηρίζονται από την γεωγραφική διαφοροποίηση εκτός της Τουρκίας ή τα έσοδα από εξαγωγές.

"Ωστόσο, οι αξιολογήσεις τους περιορίζονται... καθώς οι εταιρείες αυτές έχουν σημαντική έκθεση στο πολιτικό, νομικό, δημοσιονομικό και κανονιστικό περιβάλλον της Τουρκίας", προσθέτει ο οίκος.

Εκτιμά μάλιστα ότι "ο κίνδυνος για κυβερνητικά μέτρα ώστε να διατηρηθούν τα αποθεματικά ξένου συναλλάγματος είναι όλο και πιο πιθανό να κρυσταλλωθεί".

"Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει τις εταιρείες από το να έχουν πρόσβαση στα ταμειακά τους διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα ή να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα", προειδοποιεί.

Η τελευταία υποβάθμιση, σε B2 με αρνητικό outlook, αφορά τις επιχειρήσεις:

• Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. (Efes)

• Coca-Cola Icecek A.S. (CCI)

• Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. (Icecek)

• Koc Holding A.S. (Koc Holding)

• Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK)

• Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Turkcell)

• Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. (Tupras)

• Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. (Sisecam)

Σημειώνεται ότι το τουρκικό νόμισμα υποχωρεί σήμερα σε νέα χαμηλά, πάνω από το 7,567 έναντι του δολαρίου και 8,973 έναντι του ευρώ.