Βρετανία: Μειώθηκε ο αριθμός των Βρετανών που επισκέφθηκαν εστιατόρια και pubs

Ο αριθμός των Βρετανών που επισκέπτονται εστιατόρια, καφέ και pubs μειώθηκε για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουλίου τις δύο τελευταίες εβδομάδες, μετά από το τέλος μιας κυβερνητικής επιδότησης για γεύματα σε εστιατόρια στην μισή τιμή.

Η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι το 30% των ενηλίκων Βρετανών βρέθηκε έξω να τρώει ή να πίνει στο διάστημα από 9 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου.

Πριν από δύο εβδομάδες το ποσοστό ήταν στο 38%, όταν ακόμη "έτρεχε" το πρόγραμμα "eat out to help out”.