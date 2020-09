Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα με νέες Navtex (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:30

Μπορεί η Άγκυρα να έχει αποσύρει το Oruc Reis στην Αττάλεια, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει την πολιτική των προκλήσεων.

Έτσι η Τουρκία, παρά τις αυστηρές συστάσεις της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες και τις προκλήσεις στην περιοχή, εξέδωσε και νέα Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Η τελευταία τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1155/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 17 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 171400Z SEP 20.

Ταυτόχρονα, εξέδωσε νέα Navtex για συνέχιση των γεωτρήσεων που υποτίθεται ότι πραγματοποιεί μίνι στόλος τουρκικών πλοίων αποτελούμενος από το Yavuz και τα Ertugrul, Bey, Osman, Bey και Orhan Bey, στην κυπριακή ΑΟΖ. Η νέα Navtex έχει ισχύ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, η Navtex:

TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20