Βεμπερ: Το ΕΛΚ είναι δίπλα στην Ελλάδα και την Κύπρο

Την στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ελλάδα και την Κύπρο για την Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε η Μάνφρεντ Βέμπερ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

"To Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι δίπλα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να διατηρήσει την πίεση στον Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα δεχτούμε εκβιασμούς, ούτε προκλήσεις στη θάλασσα. Δεν θέλουμε σύγκρουση αλλά δεν θα υποχωρήσουμε".

#Turkey debate: We @EPPGroup stand with Greece and Cyprus! Europe should stay united and keep the pressure on Erdogan in the #EasternMediterranean. We will not be blackmailed at the the border, we will not be provoked at sea. We don't want conflict, but we will not back away. pic.twitter.com/r583ni8CQf