Μ. Πομπέο: Ανησυχία για τις έκνομες δράσεις της Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο

Ολιγόωρη επίσκεψη πραγματοποιεί στην Κύπρο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ο οποίος έφθασε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Προεδρικό Μέγαρο γύρω στις 21:00 και έγινε δεκτός αρχικά από τον Υπουργό Εξωτερικών και έπειτα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το philenews.com, στις δηλώσεις που ακολούθησαν των διευρυμένων συνομιλιών, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, εξέφρασε ανησυχία για τις έκνομες δράσεις της Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τη στήριξη των ΗΠΑ σε μια λύση στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε ετοιμότητα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, με την προϋπόθεση να τερματιστούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλήφθηκαν οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας, και το Κυπριακό.

Τον Μάικ Πομπέο υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο γύρω στις 21:00 ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών. Μετά από διευρυμένες συνομιλίες, Μάικ Πομπέο και Νίκος Χριστοδουλίδης υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Κύπρο και για την Ασφάλεια των Συνόρων.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, εκφράζοντας ιδιαίτερη ευχαρίστηση, επεσήμανε στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πως η επίσκεψη λαμβάνει χώρα, ενώ υπάρχουν κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας των τουρκικών παράνομων δραστηριοτήτων. Τόνισε δε πως αυτές επίσκεψη Πομπέο επιδεικνύει το ενδιαφέρουν των ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην περιοχή.

