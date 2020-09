Πομπέο: Ελπίζουμε ότι θα αποσυρθούν τα πολεμικά πλοία για να γίνει ο διάλογος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα επισκεφθεί την Κύπρο για να αναζητήσει μια ειρηνική λύση για την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς κάλεσε την Τουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της.

Ο Πομπέο θα πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Κύπρο το Σάββατο μετά από ταξίδι στην Ντόχα, όπου θα βοηθήσει στην έναρξη των πολυαναμενόμενων συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και των Ταλιμπάν.

Η επίσκεψη Πομπέο στην Κύπρο κλείδωσε στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν το βράδυ της Πέμπτης οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Φιλ Ρίκερ. Στη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ο υπουργός Εξωτερικών και ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συζήτησαν την κατάσταση στην περιοχή, τις διμερείς σχέσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

☎️ FM @Christodulides discussed issues relating to 🇨🇾-🇺🇲 #bilateral cooperation, recent developments in #EastMed and other issues of common and of #EU interest during telephone with Acting Assistant Secretary @StateDept #PhilReeker this evening.#Cyprus #US pic.twitter.com/IRODB7Y6QT