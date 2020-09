Εκτός του δείκτη S&P 500 η Tesla

Υποχώρησαν κατά 15% οι μετοχές της Tesla μετά τον αποκλεισμό της ένταξης της εταιρείας στον δείκτη S&P 500 της Wall Street.

Οι αναλυτές και οι επενδυτές της Wall Street, όπως αναφέρει το Reuters, περίμεναν ευρέως την Tesla να ενταχθεί στο S&P 500, αφού η εταιρεία δημοσίευσε το τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο τον Ιούλιο.

Την ίδια στιγμή, στον δείκτη προστέθηκαν τρεις άλλες εταιρείες, που είναι πολύ μικρότερες σε μέγεθος, αλλά έχουν πιο σταθερό ιστορικό κερδοφορίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για το διαδικτυακό κατάστημα Etsy Inc, για τον κατασκευαστή εξοπλισμού ημιαγωγών Teradyne Inc και την εταιρεία φαρμακευτικής τεχνολογίας Catalent Inc.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η κεφαλαιοποίηση της Tesla σήμερα είναι περίπου 390 δισεκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική κεφαλαιοποίηση και των τριών εταιριών που ανέρχεται στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια.