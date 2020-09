Βρετανία: Ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε μέσα σε λεωφορείο στο Μάντσεστερ

Η αστυνομία στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανταποκρίθηκε σε πληροφορίες που δέχτηκε για ένα ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε μέσα σε λεωφορείο στον σταθμό λεωφορείων Manchester Piccadilly.

Όπως ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, αξιωματικοί έχουν μεταβεί επιτόπου και έχουν αποκλειστεί πολλοί δρόμοι.

Please avoid the Piccadilly Gardens / Piccadilly Bus Station area, whilst we deal with an ongoing incident. Thank You pic.twitter.com/7ZuU46fOdb