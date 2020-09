Το Anadolu κατηγορεί την Ελλάδα για εκφοβισμό των δημοσιογράφων του

Δεν έχουν τέλος τα ακραία δημοσιεύματα από την Τουρκία, με το πρακτορείο Anadolu να υποστηρίζει σε σημερινό του άρθρο ότι δύο δημοσιογράφοι του που πρόσφατα ταξίδεψαν στο Καστελλόριζο δέχτηκαν απειλές.

Πρόκειται για τον ανταποκριτή του Anadolu στην Αθήνα, Tevfik Durul και τον φωτορεπόρτερ Ayhan Mehmet που ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Ρόδο και στη συνέχεια στο ακριτικό Καστελλόριζο.

Το τουρκικό πρακτορείο αναφέρεται σε δημοσίευμα ελληνικής ιστοσελίδας που φέρεται να υποστηρίζει ότι τα εν λόγω άτομα είναι κατάσκοποι της ΜΙΤ. Η εν λόγω ιστοσελίδα φέρεται να δημοσίευσε και μια φωτογραφία από το διαβατήριο του ανταποκριτή του ΑΑ.

"Η στοχοποίηση δύο δημοσιογράφων που ταξίδεψαν στο νησί στο πλαίσιο της εργασίας τους αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου", αναφέρει ο γενικός διευθυντής του Anadolu, Senol Kazanci, σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

"Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους δημοσιογράφους του AA", προσθέτει.

Το πρακτορείο, αναφέρει ότι περιμένει εξηγήσεις από τις ελληνικές αρχές για το πώς η συγκεκριμένη ιστοσελίδα κατάφερε να αποκτήσει φωτογραφία από σελίδα του διαβατηρίου του Durul.

"Περιμένουμε εξηγήσεις και μία συγγνώμη από τις αρχές στην Αθήνα για το πώς η ταυτότητα και οι πληροφορίες από το διαβατήριο των φίλων μας – που πρέπει να είναι στα χέρια μόνο των ελληνικών αρχών – διέρρευσαν", αναφέρει.

Ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας του Anadolu, Fahrettin Altun δεν διστάζει μάλιστα να περάσει και σε απειλές.

"Θα πληρώσετε το τίμημα αν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι πάθουν κάτι. Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει το Anadolu Agency", αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter.

"Έλληνες δημοσιογράφοι εργάζονται ελεύθερα στην Τουρκία, στην οποία η Ε.Ε. συνεχώς κάνει μάθημα για την ελευθερία του Τύπου, ενώ η Ελλάδα, μέλος της Ε.Ε. συμπεριφέρεται ως μαφιόζικο κράτος", αναφέρει σε άλλο μήνυμα.

My message to Greece is as follows: You will pay the price if those Turkish reporters come in harm’s way.

Nobody can silence Anadolu Agency, whose staff work in the most hostile environments, through threats, intimidation or the publication of their personal information.