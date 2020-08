Στόλτενμπεργκ: Μίλησα με τον Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο ίδιος ο Στόλτενμπεργκ, η συζήτηση με τον Ερντογάν περιστράφηκε γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε: "Μίλησα με τον Πρόεδρο @RTErdogan σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη διερεύνηση μηχανισμών αποσυμπίεσης για την πρόληψη συμβάντων και ατυχημάτων. Ο διάλογος και η αποκλιμάκωση είναι σημαντικοί και η κατάσταση πρέπει να λυθεί στο πνεύμα αλληλεγγύης του #NATO".

Spoke with President @RTErdogan about developments in the Eastern Mediterranean and exploring deconfliction mechanisms to prevent incidents and accidents. Dialogue & de-escalation are important & the situation must be solved in a spirit of #NATO solidarity. pic.twitter.com/cM7CN4w2WL