Τραμπ: Απειλεί με δασμούς αν οι εταιρείες μετακινούν θέσεις εργασίας από τη χώρα στο εξωτερικό

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι εάν επανεκλεγεί στο αξίωμά του την 3η Νοεμβρίου, η κυβέρνησή του θα επιβάλλει δασμούς σε οποιαδήποτε εταιρεία μεταφέρει θέσεις εργασίας από τη χώρα του σε άλλες.

"Θα επιβάλλουμε δασμούς σε οποιαδήποτε εταιρεία φεύγει από την Αμερική για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στο εξωτερικό", τόνισε ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια της ομιλίας με την οποία αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα της παράταξής του ώστε να διεκδικήσει άλλα τέσσερα χρόνια στον Λευκό Οίκο την 3η Νοεμβρίου.

"Θα σιγουρέψουμε ότι οι εταιρείες μας και οι δουλειές θα μένουν στη χώρα μας, όπως έχω κάνει ήδη", συνέχισε ο Τραμπ, προτού επιτεθεί για ακόμη μια φορά στον Δημοκρατικό αντίπαλό του, δηλώνοντας πως "το πρόγραμμα του Τζο Μπάιντεν είναι Made in China. Το δικό μου πρόγραμμα είναι Made in the USA".

Ο Ρεπουμπλικάνος, που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις, προφανώς επιλέγει να οξύνει πολύ τον τόνο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ