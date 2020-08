Τουρκία: Νέα Navtex για σεισμικές έρυνες του Oruc Reis

Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα με νέα Navtex για σεισμικές έρυνες του Oruc Reis, λίγες μόνο ώρες μετά την Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η νέα Navtex έχει ισχύ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη Navtex για το Oruc Reis – που πήρε παράταση την προηγούμενη Κυριακή – έληγε απόψε τα μεσάνυχτα.

Η Άγκυρα προχωρά στην κίνηση αυτή ενώ συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η τετραμερής αεροναυτική άσκηση "Εunomia" ανοικτά της Κύπρου και συγκεκριμένα στην περιοχή νοτιοδυτικά της Πάφου. Στην άσκηση συμμετέχουν θαλάσσια και εναέρια μέσα Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας.

Παράλληλα, ξεκινά σε λίγες ώρες η ατυπη διήμερη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Βερολίνο, με το θέμα της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις συνομιλίες που πραγματοποίησε σε Αθήνα και Άγκυρα, ενώ από την πλευρά του ο επικεφαλής για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ θα παρουσιάσει εναλλακτικές προτάσεις για τα μέτρα κατά της Τουρκίας. Από την συνάντηση των ΥΠΕΞ πάντως δεν αναμένεται κάποια απόφαση καθώς η συνάντηση έχει άτυπο χαρακτήρα.

Η τελευταία Navtex για το Oruc Reis

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Ο Ακάρ θυμήθηκε τον διάλογο

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι η "Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου" με την Ελλάδα.

Ο Τούρκος υπουργός εμφανίστηκε μάλιστα έτοιμος για συζητήσεις με την Ελλάδα – αν και μόλις σήμερα το πρωί εκδόθηκε νέα τουρκική Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο – επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η Άγκυρα δεν έχει καμία πραγματική διάθεση για αποκλιμάκωση της έντασης και όλες οι αναφορές της σε διάλογο είναι εντελώς προσχηματικές.

Σύμφωνα με το Anadolu δήλωσε: "Θα είμαστε ευτυχείς να φιλοξενήσουμε τους Έλληνες ομολόγους μας εάν αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες".