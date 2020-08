Νέα Navtex από την Τουρκία για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο

Συντηρεί την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα με την έκδοση και νέας Navtex σήμερα για ασκήσεις στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Τουρκία προχώρησε σήμερα στην έκδοση νέας Navtex για την εκτέλεση ασκήσεων με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο το διάστημα 1-2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sabah.

Η ανακοίνωση έγινε από τον σταθμό της Αττάλειας (Antalya Navtex Station) την Πέμπτη:

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N - 034 52.00 E

36 31.63 N - 035 14.20 E

36 27.11 N - 035 08.32 E

36 28.03 N - 035 05.55 E

36 24.23 N - 035 04.07 E

36 32.00 N - 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 021600Z SEP 20.