Μετά τη νέα Navtex... ο Ακάρ θυμήθηκε τον διάλογο εν μέσω απειλών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:40

Σε ένα ακόμη παραλήρημα μεγαλείου, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε σήμερα ότι η "Τουρκία έχει πραγματικά γίνει ένας παίκτης στη διεθνή σκηνή", προειδοποιώντας ότι "αυτό θα πρέπει να το ξέρουν όλοι".

Η Τουρκία "δεν έχει σχέδια για την γη ή την θάλασσα άλλων", δήλωσε ο Ακάρ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu. "Αλλά δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε επίθεση από την γη ή τις θάλασσες των γειτόνων μας" , πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμα ότι η "Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου [για θέματα θαλάσσιων ζωνών]. Θέλουμε την ειρήνη αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας".

Ο Τούρκος υπουργός εμφανίστηκε μάλιστα έτοιμος για συζητήσεις με την Ελλάδα – αν και μόλις σήμερα το πρωί εκδόθηκε νέα τουρκική Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο – επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η Άγκυρα δεν έχει καμία πραγματική διάθεση για αποκλιμάκωση της έντασης και όλες οι αναφορές της σε διάλογο είναι εντελώς προσχηματικές.

Σύμφωνα με το Anadolu δήλωσε: "Θα είμαστε ευτυχείς να φιλοξενήσουμε τους Έλληνες ομολόγους μας εάν αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες".

