Χάος από διαδηλώσεις στο Ουισκόνσιν: Παρέλυσε ο 29χρονος που πυροβολήθηκε 8 φορές από αστυνομικό

Οργή και αγανάκτηση έχει κυριεύσει τους κατοίκους της πόλης Κενόσα στο Ουισκόνσιν, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και άλλες περιοχές της χώρες, μετά το νέο περιστατικό ωμής και αναίτιας αστυνομικής βίας εναντίον ακόμη ενός μαύρου Αμερικανού.

Τι λέει ο πατέρας του

Παράλυτος από τη μέση και κάτω έχει μείνει ο Τζέικομπ Μπλέικ, που δέχθηκε πισώπλατα πυρά την περασμένη Κυριακή από αστυνομικούς στην Κινόσα του Ουισκόνσιν, σύμφωνα με τον πατέρα του. Όπως δήλωσε ο πατέρας του θύματος, που επίσης ονομάζεται Τζέικομπ Μπλέικ, "ο γιος μου έχει οκτώ τρύπες από σφαίρες στο σώμα του και οι γιατροί δεν ξέρουν αν η βλάβη είναι αναστρέψιμη".

Ο πατέρας του άτυχου άνδρα, είδε το βίντεο με τους πυροβολισμούς, λίγα λεπτά, αφότου έμαθε για το τι είχε συμβεί. Μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ διερωτήθηκε γεμάτο αγανάκτηση: "Τι δικαιολογεί όλους αυτούς τους πυροβολισμούς; Τι δικαιολογεί το να γίνει κάτι τέτοιο μπροστά στα εγγόνια μου; Τι κάνουμε;"

Τι συνέβη

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 17:00 (τοπική ώρα) στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν για "ενδοοικογενειακό συμβάν".

Βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Μπλέικ καθώς βαδίζει προς το αυτοκίνητό του, ακολουθούμενος από δύο αστυνομικούς. Ο ένας από τους αστυνομικούς τον πιάνει από τη φανέλα και τον πυροβολεί στην πλάτη επανειλημμένα -ακούγονται τουλάχιστον επτά πυροβολισμοί- όταν αυτός ανοίγει την πόρτα του οδηγού.

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, είχε δεχθεί οκτώ σφαίρες.

Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο από αστυνομικούς, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης. Δεν δίνεται καμία εξήγηση από την αστυνομία για το τι οδήγησε τον αστυνομικό να πυροβολήσει τον άνδρα, ενώ η αστυνομία τηρεί σιγή ιχθύος, μη δίνοντας καμία εξήγηση.

Παρόντα στο φρικιαστικό περιστατικό ήταν και τα τρία παιδιά του 29χρονου.

Ο Μπλέικ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από την Κυριακή.

Ο άνθρωπος που δημοσιοποίησε το μοναδικό βίντεο του περιστατικού είπε ότι πριν αρχίσει να καταγράφει το συμβάν, ένας αστυνομικός κρατούσε με κεφαλοκλείδωμα τον Μπλέικ, ενώ ένας άλλος τον χτυπούσε με γροθιές στα πλευρά, ενώ λίγο αργότερα, μία γυναίκα τον χτύπησε με τέιζερ. Πέραν αυτών ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι άκουσε τους αστυνομικούς να φωνάζουν στον Μπλέικ "πέτα το μαχαίρι", χωρίς ωστόσο να καταφέρει -ο μάρτυρας- να δει κάποιο μαχαίρι.

Διαδηλώσεις και οργή

Στους δρόμους έχουν βγει για δεύτερο βράδυ οι πολίτες της Κενόσα, που θέλοντας να εκφράσουν την οργή τους κατά της αστυνομικής απρόκλητης βίας, βγήκαν στους δρόμους αγνοώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, καθώς οι διαδηλωτές διέλυσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους -ακόμα και τις κολώνες φωτισμού των δρόμων- ενώ έβαλαν φωτιές και σε πολλά μαγαζιά.

Στα δακρυγόνα οι διαδηλωτές αντέδρασαν σφοδρά, πετώντας πέτρες και τούβλα εναντίον των αστυνομικών, με πληροφορίεςνα κάνουν λόγο για έναν αστυνομικό τραυματία από τούβλο στο κεφάλι!

Κάποιοι εκ των διαδηλωτών έκαναν πορεία μέχρι την πρωτεύουσα του Ουισκόνσιν, το Μάντισον, όπου και φώναζαν συνθήματα όπως "αυτό δεν είναι εξέγερση είναι επανάσταση" και "η σιωπή των λευκών είναι βία".