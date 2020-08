Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Ινδία: Τουλάχιστον 90 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια ενός πενταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στα νότια του Μουμπάι, της οικονομικής πρωτεύουσας της Ινδίας, ανέφεραν οι τοπικές αστυνομικές αρχές.

*Breaking news...* Five floors 10 years old Tarique Garden Building collapsed near Dard Mand school in Mahad at 6:30 pm. 47 flats are there in the building 30 people were rescued. NDRF team called for rescue operation. Many families under the debris. pic.twitter.com/Ig1sslRM1Z

Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν 28 ανθρώπους από την πολυκατοικία στην πόλη Μαχάντ που είχε συνολικά 47 διαμερίσματα. Λίγο νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για 15 διασωθέντες, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Many people are feared trapped in the debris of a five-storey building that collapsed in Mahad in Raigad district of Maharashtra. Teams of National Disaster Response Force (NDRF) have been moved to the spot for rescue operations.



🎥. District Collector's office, Raigad pic.twitter.com/gfqtBDEEXl