Βρετανία: Οι περισσότεροι πολίτες απορρίπτουν τον "εθνικισμό της εμβολιοθεραπείας" μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού

Οι περισσότεροι Βρετανοί απορρίπτουν τον "εθνικισμό της εμβολιοθεραπείας" για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού και διαβεβαιώνουν πως είναι διατεθειμένοι να περιμένουν ώσπου οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας στη πατρίδα τους καθώς και σε άλλες χώρες να εμβολιαστούν πρώτοι, εάν αυτό συμβάλλει να τερματιστεί η πανδημία συντομότερα, δείχνει δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε στα μέσα Αυγούστου από το ινστιτούτο Savanta ComRes για λογαριασμό της οργάνωσης καταπολέμησης της φτώχειας The ONE Campaign, κατέγραψε ότι οι Βρετανοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους τάσσονται υπέρ της ιδέας τα εμβόλια εναντίον του SARS-CoV-2 να καταστούν διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως του πόσο φτωχές ή πόσο πλούσιες και ισχυρές είναι.

"Ο βρετανικός λαός κατανοεί ξεκάθαρα ότι σε αυτή την παγκόσμια πανδημία χρειάζεται να δοθεί παγκόσμια απάντηση. Απλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κάθε χώρα να πάρει δικό της δρόμο", σχολίασε η Ρόμιλι Γκρίνχιλ, διευθύντρια της εκστρατείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

"Όσο ο ιός αυτός εξαπλώνεται παντού, απειλεί τους ανθρώπους παντού".

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΫ) απηύθυνε έκκληση την περασμένη εβδομάδα να δοθεί τέλος στον "εθνικισμό της εμβολιοθεραπείας" και προειδοποίησε εναντίον της "αποθησαύρισης" εμβολίων, καθώς αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων συνάπτει διμερείς συμφωνίες για την αγορά εκατομμυρίων δόσεων υποψήφιων τέτοιων σκευασμάτων για την πρόληψη της μόλυνσης από τον κορονοϊό.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε σε δείγμα 2.000 ανθρώπων, έδειξε ότι το 82% κρίνει πως όποια χώρα αναπτύξει εμβόλιο πρέπει να μοιραστεί την τεχνογνωσία της, ενώ το 76% εκτιμά ότι τα εμβόλια εναντίον του κορονοϊού θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα.

Πάνω από το 80% θεωρεί πως όταν είναι διαθέσιμο εμβόλιο, χρειάζεται να διανεμηθεί κατά τρόπο που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη εξάλειψη της πανδημίας διεθνώς. Το 71% κρίνει πως εάν αυτό σημαίνει πως η πανδημία θα τερματιστεί ταχύτερα, οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας στη Βρετανία και στις άλλες χώρες πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι, έστω κι αν οι υπόλοιποι χρειαστεί να περιμένουν.

